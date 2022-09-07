Sırbistan Cumhurbaşkanı: 'Erdoğan'ı ağırlamak büyük bir onur ve ayrıcalık'
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamak her zaman büyük bir onur ve ayrıcalıktır" diye paylaşımda bulundu.
Dış Politika 07.09.2022, 17:40
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretini değerlendirdi.
Vucic, Erdoğan'ın Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokole ilişkin yaptığı paylaşıma yer vererek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamak her zaman büyük bir onur ve ayrıcalıktır." diye yazdı.
Türkiye-Sırbistan ilişkilerini modern tarihin en üst seviyesine çıkardıklarına işaret eden Vucic, "Teşekkürler sevgili arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerini kullandı.
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