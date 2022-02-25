Sedat Önal AGİT toplantısında konuştu: "Rusya'nın müdahalesi kabul edilemez"

Önal, çevrim içi düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güçlendirilmiş Daimi Konsey toplantısında konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Önal, "Donetsk ve Luhansk'ın sözde ayrılıkçı cumhuriyetlerini tanıma kararını reddettiğimiz gibi, bu saldırıyı da reddediyoruz." dedi.

Önal, saldırının bariz bir şekilde uluslararası hukuk ve Minsk Anlaşması'nın ihlali olduğuna işaret ederek bunun küresel ve bölgesel istikrarla güvenliğe tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Bakan Yardımcısı Önal, Kırım ve Donbas da dahil uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın egemenliğinin, siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına olan bağlılıklarını sürdürdüklerini ve bunu desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Önal, Rusya'yı "hukuksuz saldırıyı" durdurmaya, diyalog ve diplomasiye geri dönmeye çağırdıklarını kaydederek "Helsinki Nihai Senedi, Paris Sözleşmesi ve İstanbul Belgesi de dahil olmak üzere AGİT taahhütlerimizi yerine getirmenin tam zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu krizin barışçıl çözümünü kolaylaştırmak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten Önal, Ukrayna Özel Gözlem Misyonunun rolünün ve gözlemcilerin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.