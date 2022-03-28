Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri Dolmabahçe'de görüşecek
Rusya-Ukrayna müzakere heyetleri yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek.
Dış Politika 28.03.2022, 18:43
Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının yarın saat 10.30'da başlaması planlanıyor.
Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.
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