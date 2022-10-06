Prag'da 3'lü görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Çekya Başbakanı Petr Fiala ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da AB Komisyonu Başkanı ve Çekya Başbakanı ile bir araya geldi https://t.co/LjSgbZqY7b pic.twitter.com/fhdmwziRrd — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 6, 2022

Prag Kalesi'nde yapılan üçlü görüşme, basına kapalı gerçekleşti.