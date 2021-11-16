Pedro Sanchez Ankara'ya geliyor
İspanya Başbakanı Sanchez, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Ankara'ya geliyor.
Dış Politika 16.11.2021, 18:06
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında, Türkiye-İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez'in başkanlıklarında Ankara'da icra edilecek.
İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Zirve Toplantısı'nda, Türkiye ile İspanya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.
Kaynak: AA
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