Pakistan'a yardım için dördüncü 'İyilik Treni' yola çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan insani yardım malzemelerini sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a ulaştıracak dördüncü "İyilik Treni" Ankara'dan yola çıktı.

Pakistan halkının yaralarını sarmak üzere çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan insani yardımla yola çıkacak dördüncü "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Soylu, programda, mazlum coğrafyalara insani yardım malzemelerinin gönderildiği Ankara Garı'nın "İyilik Garı" olarak öne çıktığını ifade etti.

Türkiye'nin Pakistan'daki sel felaketi için seferber olduğunu belirten Soylu, sel nedeniyle Pakistan'ın üçte birinin su altında olduğunu, 33 milyon kişinin selden direkt etkilendiğini, şu ana kadar 1391 Pakistanlının hayatını kaybettiğini, 600 bin evin tamamen yıkıldığını, 1 milyon 300 bin evin de kısmi olarak hasar gördüğünü kaydetti.

Soylu, Türk milletinin dünyanın neresinde olursa olsun zor durumdaki milletleri yalnız bırakmadığına işaret ederek, Türkiye'nin, son 4 yılda kendi milli gelirine göre dünyada en yüksek insani yardımı yapan ülke olduğunu söyledi.

Pakistan halkının yaralarını sarmak üzere çadır, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan insani yardımla yola çıkacak dördüncü "İyilik Treni" için tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Soylu, programda, mazlum coğrafyalara insani yardım malzemelerinin gönderildiği Ankara Garı'nın "İyilik Garı" olarak öne çıktığını ifade etti.

Türkiye'nin Pakistan'daki sel felaketi için seferber olduğunu belirten Soylu, sel nedeniyle Pakistan'ın üçte birinin su altında olduğunu, 33 milyon kişinin selden direkt etkilendiğini, şu ana kadar 1391 Pakistanlının hayatını kaybettiğini, 600 bin evin tamamen yıkıldığını, 1 milyon 300 bin evin de kısmi olarak hasar gördüğünü kaydetti.

Soylu, Türk milletinin dünyanın neresinde olursa olsun zor durumdaki milletleri yalnız bırakmadığına işaret ederek, Türkiye'nin, son 4 yılda kendi milli gelirine göre dünyada en yüksek insani yardımı yapan ülke olduğunu söyledi.