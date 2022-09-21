BM Genel Kurul toplantısı için New York'ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Reuters muhabirinin sorularına ayak üstü yanıt verdi.

"Biden ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Resepsiyonuna katılacağım" diyerek cevap veren Erdoğan, 'Görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna ise "Yok niye, O Biden ise ben de Erdoğan'ım" diye cevap verdi.

Erdoğan'ın senatörlerle buluşmasından F-16 satışlarıyla ilgili edindiği izlenim sorusuna da "olumlu" diyerek yanıt verdi.

Kaynak: Euronews