Numan Kurtulmuş, İran heyetiyle görüştü
Numan Kurtulmuş, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani ve beraberindeki heyetle görüştü.
Dış Politika 07.10.2021, 21:01
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
AK Parti Genel Merkezindeki görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra Afganistan'da istikrarın ve bölge ülkelerinin iş birliği içerisinde olması ve Kafkaslar'da barışın sağlanması gibi konular ele alındı.
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