Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Dış Politika 02.02.2023, 15:13
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceği öğrenildi.
Bunun üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Büyükelçi'ye, Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımı en güçlü şekilde kınadığımız ve bu tutumun kabul edilemez olduğu iletilerek, bu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.
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