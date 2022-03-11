NATO Genel Sekreteri, Çavuşoğlu'yla bir araya geldi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu’nda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü.
Dış Politika 11.03.2022, 11:38
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu için geldiği Türkiye'de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu’nda bir konuşma yapacak. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Stoltenberg, ayrıca Forum’un açılışı için Antalya’da bulunacak olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüşecek.
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