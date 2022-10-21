NATO Askeri Komitesi heyetinden Türkiye'ye ziyaret

MSB, NATO üyesi ülkelerin üst düzey askeri temsilcilerinden oluşan NATO Askeri Komitesi ve beraberinde Uluslararası Askeri Yazmanlık personeli ile NATO Stratejik Komutanlıklarından oluşan heyetin Türkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, dün İzmir'de konuşlu NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LADCOM) ile başlayan ziyaretin bugün İstanbul'da sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, heyetin İstanbul'da Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı (ÇMHM), NATO Hızlı Konuşlandırılabilir Kolordusu Türkiye Karargahı (NRDC-T) ve NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nin (MARSEC-COE) ziyaret edileceği aktarıldı.

Açıklamada, önceden planlı rutin ziyaret kapsamında, heyete ittifakın doğu kanadında huzur ve güvenin idamesi için Türkiye'nin aldığı inisiyatif ve sorumluluklar, Ukrayna'ya sağlanan destek, düzensiz göç, terörizm, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehditlere yönelik Türkiye tarafından gösterilen gayretler ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından NATO harekat ve faaliyetlerine sağlanan azami katılım ile ittifakın caydırıcılık ve savunmasına verilen destekler konularında bilgiler verildiği kaydedildi.