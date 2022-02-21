Mustafa Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik yönelimini destekliyor, NATO üyeliği konusunda da güçlü bir destek veriyor. Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz güçlü desteği de sürdürüyoruz, bu konudaki tutumumuzu her platformda vurguluyoruz." dedi.

Gürcistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında parlamentoyu ziyaret eden Şentop, mevkidaşı Şalva Papuaşvili ile görüştü. Şentop ve Papuaşvili, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmeye Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs katıldı.

Gürcistan Parlamentosu'nu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, "Komşumuz ve dostumuz Gürcistan'a, Gürcistan halkına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekillerinin ve Türk halkının selamlarını getirdim." ifadelerini kullandı.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ile gerek baş başa gerekse heyetler arası görüşmelerde parlamentolar arası iş birliği, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Şentop, "Ne mutlu bizlere ki iki yakın dost, müttefik ülke olan Türkiye ile Gürcistan arasında bugün hiçbir sorun bulunmamaktadır. Gürcistan, Türkiye'nin yakın komşusu, dostu ve stratejik ortağıdır." diye konuştu.

Ortak bir kültürü ve tarihi paylaşan, güçlü, beşeri bağlara sahip olan Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin, özellikle parlamenter diplomasi alanında ve ticari anlamda üst düzeyde devam ettiğini belirten Şentop, yıllık 1,6 milyar dolar civarında seyreden ikili ticaret hacminin, 2021'de 2,1 milyar dolara ulaştığını anımsattı.

Türkiye'deki iş dünyasının Gürcistan'daki yatırımlarını artırmaya yönelik faaliyetlerini de desteklediklerini ifade eden Şentop, "Gürcistan'ın stratejik ortağımız olmasının yanı sıra bölgede barış ve istikrar konusundaki ortak çıkarlarımızın, ilişkilerimizin bu noktaya ulaşmasında güçlü etkisi vardır. Türkiye, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik yönelimini desteklemekte, NATO üyeliği konusunda da güçlü bir destek vermektedir. Ayrıca Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz güçlü desteği de sürdürüyoruz. Bu konudaki tutumumuzu her platformda vurguluyoruz." dedi.

"Sarsılmaz desteği için Türkiye'ye teşekkür ederim"

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine desteği için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Zor günlerde birbirilerimizin yanında durmamız çok önemli." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30'uncu yılı olduğunu hatırlatan Papuaşvili, bu süre içinde Gürcistan ile Türkiye arasındaki ekonomik, kültürel, askeri ve diğer alanlardaki ilişkilerin fevkalade güzel şekilde geliştirildiğini kaydetti.

Papuaşvili, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Parlamentolar arası iş birliği

Şentop ve Papuaşvili, açıklamaların ardından parlamentolar arası iş birliği protokolünü imzaladı.

Parlamentolar, 5 yıl süreyle geçerli olacak protokol uyarınca siyasi, ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel alanlarda çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesinde katkı sağlayacak.

İki parlamento mevzuat hazırlama, onaylama ve parlamento faaliyetlerine ilişkin tecrübe kazanmak amacıyla ihtisas komisyonları, parlamentolar arası dostluk grupları ve idari teşkilatlar arasında düzenli temasların güçlendirilmesi ve karşılıklı ziyaretleri teşvik edecek. Ayrıca müşterek menfaate ilişkin uluslararası konularda istişareler yapacak, uluslararası parlamenter organizasyonlar kapsamında birbirlerini destekleyecek ve bu alanda diyalog ve iş birliğini geliştirecek.

TBMM ile Gürcistan parlamentosu arasında iş birliği protokolü en son 13 Ocak 1994'te imzalandı.

Bu arada TBMM Başkanı Şentop, parlamentoyu ziyareti öncesinde Gürcistan'ın bağımsızlığında mücadele eden kahramanların anısına, Kahramanlar Meydanı'daki anıta çelenk bıraktı.