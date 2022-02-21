banner38

Mustafa Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili ile bir araya geldi

Gürcistan'da bulunan TBMM Başkanı Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili ile görüştü.

Dış Politika 21.02.2022, 18:34
Mustafa Şentop, Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik yönelimini destekliyor, NATO üyeliği konusunda da güçlü bir destek veriyor. Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz güçlü desteği de sürdürüyoruz, bu konudaki tutumumuzu her platformda vurguluyoruz." dedi.

Gürcistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında parlamentoyu ziyaret eden Şentop, mevkidaşı Şalva Papuaşvili ile görüştü. Şentop ve Papuaşvili, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmeye Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs katıldı.

Gürcistan Parlamentosu'nu ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, "Komşumuz ve dostumuz Gürcistan'a, Gürcistan halkına başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekillerinin ve Türk halkının selamlarını getirdim." ifadelerini kullandı.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili ile gerek baş başa gerekse heyetler arası görüşmelerde parlamentolar arası iş birliği, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Şentop, "Ne mutlu bizlere ki iki yakın dost, müttefik ülke olan Türkiye ile Gürcistan arasında bugün hiçbir sorun bulunmamaktadır. Gürcistan, Türkiye'nin yakın komşusu, dostu ve stratejik ortağıdır." diye konuştu.

Ortak bir kültürü ve tarihi paylaşan, güçlü, beşeri bağlara sahip olan Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin, özellikle parlamenter diplomasi alanında ve ticari anlamda üst düzeyde devam ettiğini belirten Şentop, yıllık 1,6 milyar dolar civarında seyreden ikili ticaret hacminin, 2021'de 2,1 milyar dolara ulaştığını anımsattı.

Türkiye'deki iş dünyasının Gürcistan'daki yatırımlarını artırmaya yönelik faaliyetlerini de desteklediklerini ifade eden Şentop, "Gürcistan'ın stratejik ortağımız olmasının yanı sıra bölgede barış ve istikrar konusundaki ortak çıkarlarımızın, ilişkilerimizin bu noktaya ulaşmasında güçlü etkisi vardır. Türkiye, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik yönelimini desteklemekte, NATO üyeliği konusunda da güçlü bir destek vermektedir. Ayrıca Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz güçlü desteği de sürdürüyoruz. Bu konudaki tutumumuzu her platformda vurguluyoruz." dedi.

"Sarsılmaz desteği için Türkiye'ye teşekkür ederim"

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Papuaşvili, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine desteği için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Zor günlerde birbirilerimizin yanında durmamız çok önemli." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30'uncu yılı olduğunu hatırlatan Papuaşvili, bu süre içinde Gürcistan ile Türkiye arasındaki ekonomik, kültürel, askeri ve diğer alanlardaki ilişkilerin fevkalade güzel şekilde geliştirildiğini kaydetti.

Papuaşvili, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Parlamentolar arası iş birliği

Şentop ve Papuaşvili, açıklamaların ardından parlamentolar arası iş birliği protokolünü imzaladı.

Parlamentolar, 5 yıl süreyle geçerli olacak protokol uyarınca siyasi, ekonomik, sosyal, bilimsel ve kültürel alanlarda çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesinde katkı sağlayacak.

İki parlamento mevzuat hazırlama, onaylama ve parlamento faaliyetlerine ilişkin tecrübe kazanmak amacıyla ihtisas komisyonları, parlamentolar arası dostluk grupları ve idari teşkilatlar arasında düzenli temasların güçlendirilmesi ve karşılıklı ziyaretleri teşvik edecek. Ayrıca müşterek menfaate ilişkin uluslararası konularda istişareler yapacak, uluslararası parlamenter organizasyonlar kapsamında birbirlerini destekleyecek ve bu alanda diyalog ve iş birliğini geliştirecek.

TBMM ile Gürcistan parlamentosu arasında iş birliği protokolü en son 13 Ocak 1994'te imzalandı.

Bu arada TBMM Başkanı Şentop, parlamentoyu ziyareti öncesinde Gürcistan'ın bağımsızlığında mücadele eden kahramanların anısına, Kahramanlar Meydanı'daki anıta çelenk bıraktı.

Kaynak: AA
#Mustafa Şentop #Gürcistan #papuaşvili
Yorumlar (0)
banner35
16
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 24 43
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14