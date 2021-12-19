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Mustafa Şentop Balkanlara gidiyor

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'a resmi ziyaretlerde bulunacak.

Dış Politika 19.12.2021, 21:17
Mustafa Şentop Balkanlara gidiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, yarın Kuzey Makedonya'ya gidecek. Meclis Başkanı Şentop, 21 Aralık Salı günü Kuzey Makedonya Meclisi'nde resmi törenle karşılanacak.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelecek olan TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclisi'nde milletvekillerine hitap edecek.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini kabul edecek.

Daha sonra Uluslararası Balkan Üniversitesi'ni ziyaret edecek olan Şentop, Üsküp Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nda da öğrencilerle bir araya gelecek.

21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına iştirak edecek Şentop, Makedonya Türk Sivil Teşkilatlar Birliğince (MATÜSİTEB) ülke genelinde düzenlenen ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik "Rumeli'den Türkistan'a Türkçe" konulu şiir, düzyazı ve resim yarışmasında ilk üç dereceye giren yarışmacılara hediyelerini takdim edecek.

Sırbistan'da üst düzey görüşmeler

Aynı gün Kuzey Makedonya programını tamamlayarak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gidecek olan Şentop ve beraberindeki heyet, 22 Aralık Çarşamba günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilecek.

Sırbistan Ulusal Meclisi'ni ziyaret edecek Şentop, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç ve beraberindeki heyet ile de bir araya gelecek. Şentop ve Daçiç, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç ile görüşmesinin ardından Belgrad'dan ayrılarak Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya gidecek.

TBMM ile Karadağ Parlamentosu arasında iş birliği

Balkan ziyaretinin son günü olan 23 Aralık Perşembe günü Karadağ Parlamentosu'nu ziyaret edecek olan Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç ile görüşecek. Şentop ve Beçiç, TBMM ile Karadağ Parlamentosu Arasında Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Protokol'ü imzalayacak.

Heyetler arası görüşmenin ardından iki meclis başkanı ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Şentop, daha sonra Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç ile bir araya gelecek. Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini kabul edecek.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, daha sonra yurda dönecek.

TBMM Başkanı Şentop'a, ziyaretlerinde MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, TBMM Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, TBMM Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TBMM Türkiye-Karadağ Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ile CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun eşlik edecek.

Kaynak: AA
#TBMM #Mustafa Şentop #balkanlar
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