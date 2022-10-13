banner38

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli görüşme

Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.

Dış Politika 13.10.2022, 19:48
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli görüşme

Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
#hulusi akar #Nikolaos Panagiotopoulos
Yorumlar (0)
banner35
19
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Antalyaspor 8 7
17. Hatayspor 8 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Rizespor 7 12
7. Boluspor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Athletic Bilbao 8 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 8 13
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 8 10
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 8 9
13. Real Valladolid 8 8
14. Girona 8 7
15. Almeria 8 7
16. Getafe 8 7
17. Espanyol 8 6
18. Sevilla 8 6
19. Cadiz 8 5
20. Elche 8 2
banner23