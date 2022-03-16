Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü
NATO Karargahı'nda ikili görüşmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile de görüştü
Dış Politika 16.03.2022, 18:24
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda ilk olarak Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüşen Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
Görüşmede, uluslararası hukukun önemi, diyalog kanallarının açık tutulmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine katkısı üzerinde duruldu.
Her iki taraf, Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nın 4'üncüsünün Ankara'da en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kaldı.
Kaynak: AA
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