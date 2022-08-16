Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda Ukrayna'daki son durum ile tahıl sevkiyatı hakkında görüşme gerçekleştirdi.
Ukrayna'daki son durum ile tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'daki son durum ile tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye'nin, barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.
Ayrıca, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan gelişmelerden ve Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.
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