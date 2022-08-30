Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Akar'ı arayarak tebrik etti.

Akar da teşekkür ederek Ukrayna’ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı.