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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dış Politika 30.08.2022, 21:13
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Reznikov, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Akar'ı arayarak tebrik etti.

Akar da teşekkür ederek Ukrayna’ya desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA
#milli savunma bakanı #hulusi akar #Ukrayna #reznikov
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