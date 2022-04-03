Milli Savunma Bakanı Akar Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov bir telefonda görüşmesi yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov arasındaki telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Maripol şehrinden yapılacak tahliye ve insani yardımların ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'la telefonda görüştü.
Maripol'den yapılacak tahliye ve insani yardımların ulaştırılması konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Akar tarafından can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemi vurgulandı.
Bakan Akar, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmayı sürdüreceğini bir kere daha ifade etti.
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