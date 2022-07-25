Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar görüşmede, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyeti ifade ederek, ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğunu, sevkiyat kapsamında Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığı ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini vurguladı.