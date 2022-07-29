Milli Savunma Bakanı Akar Ukrayna Altyapı Bakanı ile görüştü

Görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Her iki Bakan tarafından teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı, İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyondan duyulan memnuniyet ifade edildi.