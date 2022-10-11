Milli Savunma Bakanı Akar, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dış Politika 11.10.2022, 17:29
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki Bakan görüşmede, Brüksel'de yarın başlayıp 13 Ekim'de sona erecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: AA
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