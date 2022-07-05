Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Türkiye-İtalya 3’üncü Hükümetler Arası Konferansı dolayısıyla Ankara’da bulunan İtalya Savunma Bakanı Guerini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke askeri yetkilileri de hazır bulundu.