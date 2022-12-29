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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rusya’daki üçlü toplantıya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya ve Suriye arasındaki üçlü toplantıya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dış Politika 29.12.2022, 09:23
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Rusya’daki üçlü toplantıya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya ve Suriye arasındaki üçlü toplantıya ilişkin, “Toplantıda Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde gelişmesi, sulhun, sükunun, istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini görüştük” dedi.

Akar, dün sabah saatlerinde beraberinde MİT Başkanı Hakan Fidan ile Ankara’dan Rusya’nın başkenti Moskova’ya gitti.

Vnukova Havalimanı’nda Rus yetkililer, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve Fidan, doğrudan Rusya Savunma Bakanlığı’na geçti.

Burada Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla üçlü toplantıda bir araya geldi.

İki saate yakın süren toplantının ardından yurda dönüş öncesi toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, “Toplantıda Suriye ve bölgedeki durumun bir an önce olumlu yönde gelişmesi, sulhun, sükunun, istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini görüştük” diye konuştu.

"Tek amacımız terörle mücadele"

Türkiye’nin görüş ve değerlendirmelerini aktardıklarını, diğer tarafların değerlendirmelerini dinlediklerini belirten Akar, şunları söyledi:

“Bizim toplantıda dile getirdiğimiz en önemli hususlardan biri terörle mücadele oldu. Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu, başka bir amacımızın bulunmadığını vurguladık.

Suriye için de tehdit oluşturan PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmeyi amaçladığımızı ifade ettik. Ülkemizin, milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiğimizi söyledik. Ayrıca yapacağımız bu çalışmalar çerçevesinde Suriye’den Türkiye’ye daha fazla göçün olmaması için gayret gösterdiğimizi dile getirdik.

Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık. Bu manada önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek çalışmaların bölgede ve Suriye’de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlanabileceğini değerlendiriyoruz.”

Üçlü toplantıların devam etmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıklayan Akar, “Temennimiz bir an önce bölgeye barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. Bunun için bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da bize düşen görevleri yapmaya devam edecek, gerekli katkıları sağlayacağız” dedi. 

#milli savunma bakanı
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