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Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Dış Politika 23.08.2022, 21:47
Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli görüşme

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, NATO, ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Akar ve Austin, Ukrayna'daki gelişmeler, terörle mücadele, F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
#milli savunma bakanı #hulusi akar #Lloyd Austin
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