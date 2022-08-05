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Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Endonezya Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dış Politika 05.08.2022, 08:54 05.08.2022, 09:08
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 7 Ağustos 2021'de imzalanan "Türkiye ile Endonezya Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması"nın yürürlüğe girmesi hakkındaki karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma çerçevesinde Türkiye, 50 adet ventilatör cihazı ve 600 bin kutu Favipiravir ilacını Endonezya tarafına bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak hibe ediyor.

Kaynak: AA
#milletlerarası anlaşma #Resmi Gazete
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