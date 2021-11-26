Mevlüt Çavuşoğlu Raşid Meredov ile görüştü
Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü.
Dış Politika 26.11.2021, 21:11 26.11.2021, 21:13
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Aşkabat'ta bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkmen mevkidaşı Meredov ile görüştüğünü belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, "Türkmenistan ziyaretimize DB (Dışişleri Bakanı) Raşid Meredov'la görüşerek başladık. Cumhurbaşkanımızın Aşkabat'a resmi ziyareti ile EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) Zirvesi hazırlıklarını görüştük." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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