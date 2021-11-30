Mevlüt Çavuşoğlu Luigi Di Maio ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Letonya’nın başkenti Riga’da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.
Başkent Riga’daki Atta Kongre Merkezi’nde başlayan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde görüşen Çavuşoğlu ve Di Maio'nun, Türkiye-İtalya ilişkilerinin yanı sıra Libya ve Afganistan gibi bölgesel konuları ele aldığı bildirildi.
Çavuşoğlu, daha sonra NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın başlangıcında organize edilen aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
Letonya’da düzenlenen iki günlük NATO toplantısında; Rusya, Belarus, Afganistan ve Batı Balkanlar’daki durum gibi konular görüşülüyor.
Bakan Çavuşoğlu'nun toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.
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