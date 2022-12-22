Mevlüt Çavuşoğlu: 'Bu yasak İslami de değil insani de değil'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da kız öğrencilerine yönelik üniversitede eğitim yasağıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da Yemen Cumhuriyeti Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak ile ortak basın toplantısında konuştu.

Açıklamasında, "Afganistan'da kız öğrencilerine yönelik üniversitede eğitim yasağı bizleri derinden üzdü. Ciddi bir endişe kaydağıdır. Bu yasak İslami de değil insani de değil. Böyle bir yasağı reddediyoruz" dedi.