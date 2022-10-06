Metin Feyzioğlu büyükelçiliğe atandı
Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun oldu. Feyzioğlu KKTC'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı.
Yeni büyükelçiler için tebligat yapıldı. Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefkoşa Büyükelçisi oldu.
Yeni Büyükelçiler Kararnamesi için tebligatlar yapıldı. Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Torunlar oldu.
DİĞER ATAMALAR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.
Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal BM Daimi Temsilciliği'ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı AB Daimi Temsilciliği'ne, Dışişleri'nden Levent Gümrükçü ise NATO Daimi Temsilcisi'ne getirildi.
Lahey Büyükelçisi olarak Selçuk Ünal, Lizbon Büyükelçisi olarak ise Murat Karagöz atandı.
Bir diğer dikkat çeken atama ise eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, KKTC'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanması oldu.
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