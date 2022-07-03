banner38

"Memorandumu uygulamamak, uygulamaktan çok daha pahalıya patlar"

Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, İsveç ve Finlandiya'yla imzalanan memoranduma ilişkin olarak "Memorandumu uygulamamak, uygulamaktan çok daha pahalıya patlar. Çünkü güven kaybı olur, sözünüzün hiçbir anlamı kalmaz. Bu anlamda başlayan bir süreç var. Yazılı verilen garantilerin, bu noktada ortaya konmuş olan mutabakat çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dış Politika 03.07.2022, 23:56
"Memorandumu uygulamamak, uygulamaktan çok daha pahalıya patlar"

Kılıç, AA muhabirine, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda imzalanan memoranduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar sürdürdükleri tarafsızlık politikasını değiştirerek NATO üyeliği için başvurduğunu söyleyen Kılıç, bunun üzerine başlayan diplomatik sürecin son aşamasının Madrid'deki NATO Zirvesi'nde imzalanan memorandum olduğunu dile getirdi.

Bu kapsamda yazılı bir beyan üzerinde anlaşıldığını, Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının bu mutabakat metnine imza attıklarını hatırlatan Kılıç, memorandum ile PKK'nın, terör örgütü olduğunun tekrar gündeme getirildiğini ve zapta geçirildiğini belirtti.

"FETÖ ilk kez uluslararası bir belgede 'terör örgütü' olarak zikredildi"

Terör örgütü PKK ile yan kolları PYD/YPG ile mücadele edileceğinin de karara bağlandığını aktaran Kılıç, "Hepsinden önemlisi FETÖ ilk kez uluslararası bir belgenin içerisinde 'terör örgütü' olarak zikredildi. FETÖ, Türkiye'nin değerlendirdiği anlamda bir terör örgütü olarak uluslararası bir mutabakat zaptına dercedildi." diye konuştu.

Kılıç, memorandum ile Türkiye'nin çekinceleri, istekleri, terörle mücadele konusundaki kararlılığı ile varoluşsal tehditlere karşı NATO müttefiklerinin Türkiye'nin yanında yer alması mesajının, net olarak ortaya konulduğuna dikkati çekti.

Muhalefetin memorandum konusundaki eleştirilerine de değinen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı açıklamalar geliyor ama şuna dikkatinizi çekmek isterim, bu süreç yaşanırken İsveç ve Finlandiya'nın, hiçbir şekilde Türkiye'nin haklı istek ve taleplerine cevap vermemesi gerektiğini söyleyen kimlerdi? Bu kişilerin, bu memorandum imzalandıktan sonra yaptıkları açıklamalara bakmak lazım. PKK'ya müzahir, İsveç'te şu anda milletvekili olan biri 'İsveç için kara bir gün' dedi. İsveç ve Finlandiya'daki PKK sempatizanları, terör örgütü destekçilerinin yaptıkları açıklamalara baktığınızda onlar memorandumdan rahatsız ve huzursuz. Türkiye'de muhalefet siyasi saiklerle hareket ediyor."

Kılıç, memorandumun imzalanmasının, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin başlaması açısından nihai nokta olmadığını vurgulayarak, "Müzakere süreci bir süre devam edecek ve sonunda parlamentolara gelecek. NATO müttefiki tüm ülkelerin parlamentolarından geçmesi gereken bir süreçten bahsediyoruz. Memorandum bu işin başlangıcı." dedi.

Memorandumun imzalanarak yazılı taahhütlerin verildiğinin altını çizen Kılıç, "Siz bu taahhütleri yerine getirmezseniz, kusura bakmayın ne sözünüzün erisiniz derler ne de ortaya koyduğumuz herhangi bir sözde, anlaşmada size güvenebiliriz. Memorandumu uygulamamak, uygulamaktan çok daha pahalıya patlar. Çünkü güven kaybı olur, sözünüzün hiçbir anlamı kalmaz. Bu anlamda başlayan bir süreç var. Yazılı verilen garantilerin, bu noktada ortaya konmuş olan mutabakat çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Haklılığımız tescillendi"

Türkiye'nin dile getirdiği çekincelerin, istediği şartların memorandum ile tüm dünyaya ilan edildiğini belirten Kılıç, "Haklılığımız tescillendi. Bundan sonrası süreci takip etmek. Muhalefetteki arkadaşların da süreci bu şekilde takip etmesini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Memorandumun, uluslararası anlaşma olmadığını ancak karşılıklı taahhüdü içerdiğini söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Kontrat gibi düşün. Siz karşılıklı ilişki içinde olduğunuz herhangi bir kurum veya kişi ile yazılı mutabakata vardığınızda ve bunu yerine getirmediğinizde olay mahkemede biter. Devletler arasında da bu konuda başlayan sürecin nasıl ilerleyeceğiyle alakalı bir yol haritası konmuş durumda. Biz Türkiye olarak dedik ki 'Bunları istiyoruz.' İsveç ve Finlandiya dedi ki 'Biz şunları şunları yerine getireceğiz'. 'Bunları yerine getirmek şartıyla ben senin üyeliğine izin veriyorum, kabul ediyorum, şimdi süreci göreceğim. Süreci gördükten sonra siz ülke olarak yazılı taahhüt ettiğiniz, 'yapacağım' dediğiniz adımları atmayıp yerine getirmezseniz, o zaman kusura bakmayın, ben de size vermiş olduğum üyelikle alakalı taahhüdü mü yerine getirmek zorunda değilim'. Bu, karşılıklı bir taahhüt zaten Cumhurbaşkanımız bunu çok net şekilde açıkladı."

Kaynak: AA
#Akif Çağatay Kılıç #İsveç #finlandiya #memorandum
Yorumlar (0)
banner35
24
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23