"Lübnan'ın arkasında olmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Lübnanlı kardeşlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız, başarılarını kendi başarımız olarak görüyoruz. Türkiye ve Türk Milleti olarak, Lübnanlı kardeşlerimizle, Lübnan halkının tamamıyla iş birliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Lübnan Başbakanı Mikati ve heyetini Ankara’da misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir kez de sizlerin huzurunda kendilerine hoş geldiniz diyorum. Lübnan’la malumunuz derin tarihî, kültürel ve beşeri bağlara sahibiz. Lübnanlı kardeşlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız, başarılarını kendi başarımız olarak görüyoruz” dedi.

Lübnan Başbakanı Mikati’nin ziyaretini, Lübnan halkının beşeri, kültürel ve sosyal zenginliğini yansıtan çok geniş bir heyetle gerçekleştirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu, Lübnan’ın Türkiye’ye atfettiği önemin bir nişanesi olarak değerlendiriyoruz. Biz de Türkiye ve Türk Milleti olarak, Lübnanlı kardeşlerimizle, Lübnan halkının tamamıyla iş birliğimizi, dayanışmamızı güçlendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“LÜBNAN HÜKÜMETİ’NİN REFORM ÇABALARINA DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerinde Türkiye-Lübnan ilişkilerini kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirterek şunları kaydetti: “İş birliği imkânlarının geliştirilmesi üzerinde durduk. Değerli Dostumla Lübnan’a nasıl katkı sağlayabileceğimizi, hangi ilave adımları atabileceğimizi birlikte istişare ettik. Malumunuz, Beyrut Limanı patlamasını izleyen ilk günlerde yardımcım ve dışişleri bakanımı Lübnan halkıyla olan dayanışmamızı göstermek amacıyla derhal Beyrut’a göndermiştim. Keza, geçen Ağustos ayında Akkar’da yaşanan patlamanın ardından da ambulans uçaklarıyla Lübnanlı kardeşlerinin yardımına ilk koşan ülke, Türkiye oldu. Bunu yaparken de Lübnan halkı arasında hiçbir ayrım gözetmedik.”

Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan’ın yanında durmaya devam edeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lübnan Hükûmeti’nin reform çabalarına destek vermeye hazır olduğumuzu vurguladım. Bu çerçevede, kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü noktasında tecrübe paylaşımına hazır olduğumuzu belirttim” dedi.

Salgın şartlarına rağmen ticaret hacminin 2021 yılında yaklaşık yüzde 80 artışla 1,8 milyar dolar düzeyine ulaştığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabii biz bunu yeterli bulmuyoruz. Bu rakamı daha yukarılara taşımak amacıyla atabileceğimiz adımları ele aldık. 2010 yılında imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması’nın bir an evvel yürürlüğe girmesine bu bakımdan büyük önem atfediyorum. Ayrıca, Karma Ekonomik Komisyon toplantımızı da en kısa sürede düzenlemek noktasında mutabık kaldık. Türk ürünlerinin; fiyat, kalite, nakliye maliyeti gibi birçok açıdan Lübnan pazarı için uygun ve cazip olduğuna inanıyorum. Biz de Lübnan’dan ithal ettiğimiz ürünleri bu kapsamda çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Firmalarımızın, Beyrut Limanı’nın yeniden inşası dâhil, önemli altyapı projelerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettim” diye konuştu.

“LÜBNAN’A YÖNELİK YARDIMLARIMIZI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE ARTIRARAK SÜRDÜRMEKTE KARARLIYIZ”

TİKA’nın, Sayda’daki Türk Hastanesi dâhil, 2010’dan beri Lübnan’da toplam bütçesi 34 milyon doları aşan 140’dan fazla proje icra ettiğini hatırlatana Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TİKA’nın yanı sıra Türk Kızılay, diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte Lübnan’a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lübnan’ın güvenlik ve istikrarına verdiğimiz önem doğrultusunda, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü UNIFIL’e katkımızı devam ettireceğiz. Turizm alanında daha fazla iş birliğine açığız. Türk Hava Yolları, Lübnan’a daha fazla turist gelmesini teşvik amacıyla 1 Aralık-28 Şubat dönemi için Beyrut varışlı tüm uçuşlarında yüzde 20 indirim yaptı. Mayıs ayına kadar sürecek benzer bir kampanya üzerinde de çalışıyor. Eğitim alanında da dayanışmamızı sürdürüyoruz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde hâlen 2 bine yakın Lübnanlı eğitim görüyor. Yalnızca geçtiğimiz sene 34 Lübnanlı öğrenci Türkiye Burslarından faydalandı. Bu sayının daha da artırılması için iş birliğine hazırız” şeklinde konuştu.