Kritik zirve başladı
NATO, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki dörtlü zirve Madrid'de başladı.
Dış Politika 28.06.2022, 17:30
NATO öncesi dörtlü zirve başladı... 4'lü zirve öncesi konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Erdoğan ile bugünkü dörtlü görüşmede ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. NATO'ya yeni katılacak ülkeler tüm müttefiklerin güvenliğini dikkate almak zorunda." ifadelerini kullandı.
'TAHIL KRİZİ' AÇIKLAMASI
Ayrıca Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşı sonrası tüm dünyada etkisini gösteren tahıl kriziyle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin çabalarından dolayı müteşşekkirim" dedi.
Kaynak: Haber7
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