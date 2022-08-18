Kritik toplantı başladı: İşte ilk fotoğraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Potoçki Sarayı'ndaki üçlü zirve saat 16.50'de başladı.