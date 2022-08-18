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Kritik toplantı başladı: İşte ilk fotoğraf

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres arasında Lviv'deki üçlü zirve saat 16.50'de başladı.

Dış Politika 18.08.2022, 17:14
Kritik toplantı başladı: İşte ilk fotoğraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Potoçki Sarayı'ndaki üçlü zirve saat 16.50'de başladı.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Volodimir Zelenskiy #anthony guterres #Ukrayna
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