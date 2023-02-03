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"Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar avroya ulaştırmamız gerekiyor." dedi.

Dış Politika 03.02.2023, 22:17
"Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz. Sırbistan'la yürütülen diyalog sürecinin bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak şekilde nihayete ulaşmasını temenni ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Önceki hafta Kosova'nın kuzeyinde yaşanan sel felaketinden duyduğu üzüntüyü ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ve Türk milletinin her zaman Kosovalı kardeşlerinin yanında olduğunu, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında da gereken desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin Kosova'yı Amerika'dan sonra tanıyan ikinci ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Ve çok manidar bir tanıyışımız olmuştur. Başbakanım, o zaman Bakanlar Kurulu toplantısındaydım ve Amerika'nın Kosova'yı tanıdığını bana ilettiler. Ve ben de hemen orada 'Biz Kosova'yı şu anda tanıyan ikinci ülkeyiz.' dedim ve tanıdık, hayırlı olsun. Ama şu anda maalesef beklenen rakamı yakalayamadık. Bu akşam da öğrendiğim kadarıyla 117 rakamına ulaşılmış ama yoğun bir çalışmanın içerisine gireceğiz ve hedef rakamı inşallah yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Kosova'nın NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyelik vizyonunu destekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Şubat'ta idrak edilecek Kosova'nın bağımsızlığının 15. yıl dönümünü şimdiden tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Kosova'nın uluslararası alanda hak ettiği konuma erişmesi için müşterek gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu minvalde Kosova'nın NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği üyelik vizyonunu destekliyoruz. Görüşmelerimizde siyasi ilişkilerimizin yanı sıra ekonomik, ticaret, enerji, savunma sanayii ve terörle mücadele alanlarında neler yapabileceğimizi istişare ettik. FETÖ terör örgütünün Kosova'daki faaliyetlerine karşı işbirliğimizi ve dayanışmamızı arttırmak için değerli dostumdan bu konuda çok daha farklı bir gayret istedim. 2019 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasıyla ticaret hacmimizde olumlu bir ivmeyi yakaladık. Geçen sene 610 milyon avro olan aramızdaki dış ticaret hacmini inanıyorum ki çok daha farklı bir seviyeye yükseltmemiz, Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız, ve bunu şimdi 1 milyar avroya ulaştırmamız gerekiyor. Firmalarımızın Kosova'daki yatırımları şu an itibarıyla 400 milyon avro civarındadır. Müteşebbislerimiz kendilerine gereken imkanların sağlanmasıyla Kosovalı kardeşlerine katkılarını arttırmaya hazırdır. Kalkınma yardımlarımız da sürüyor. TİKA bugüne kadar 700'e yakın proje vasıtasıyla yaklaşık 100 milyon avroluk kaynağı Kosova vatandaşlarının hizmetine sundu. Kosovalı kardeşlerimizin refahını artıracak kıymetli projeleri el birliğiyle hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Türkiye-Kosova ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturan, ülkeler arasında gönül köprüleri inşa eden Kosova Türk toplumunun her alanda Kosova'nın gelişimine yaptığı katkıları memnuniyetle takip ettiğini aktaran Erdoğan, Kosova makamlarının soydaşlara yönelik izlediği tutumu takdirle karşıladığını vurguladı.

- "Türkiye, bölgemizin barış ve istikrarı için gerekebilecek her türlü desteği sunmaya hazırdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın tüm komşularıyla barış ve huzur içinde ilişkiler geliştirmesine büyük önem atfettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor, tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz. Sırbistan'la yürütülen diyalog sürecinin bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlayacak şekilde nihayete ulaşmasını temenni ediyoruz. Türkiye, bölgemizin barış ve istikrarı için gerekebilecek her türlü desteği sunmaya, taraflarca arzu edildiği takdirde gerekli katkıyı yapmaya da hazırdır. Bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olacak müreffeh bir Kosova'yla kardeşlik hukukumuzu tahkim edecek adımlar atmayı sürdüreceğiz."

Dost ve kardeş Kosova halkına şahsı ve milleti adına selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurti'nin ziyaretinin iki ülke ve bölge için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve heyetine sevgi ve saygılarını sunarak sözlerini sonlandırdı.

Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Kosova heyeti de hazır bulundu.

Kaynak: AA
#Recep tayyip erdoğan #Kosova
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