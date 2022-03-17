Kore Başbakanı Kim Boo-kyum Türkiye'ye geliyor
Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum, Türkiye'ye gelecek. Başbakan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılacak.
Dış Politika 17.03.2022, 23:26
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına katılacak Kim, 19 Mart'a kadar sürecek ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Ayrıca Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim'in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de görüşmelerde bulunması bekleniyor.
Kaynak: AA
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