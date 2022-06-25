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"Komşumuzdaki bazı politikacıların Türkiye'yi kolay bir hedef olarak kullanmak gibi kötü bir alışkanlıkları var"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ege Denizi'nde sürekli gerginlik yaratmanın kimseye faydası yoktur. Bu gerginliğin bedeli, kışkırtan taraf için her seferinde daha da artmaktadır" açıklamasında bulundu.

Dış Politika 25.06.2022, 11:46
"Komşumuzdaki bazı politikacıların Türkiye'yi kolay bir hedef olarak kullanmak gibi kötü bir alışkanlıkları var"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, El Cezire'de yayımlanan makalesinde Yunanistan'ın attığı adımlar nedeniyle son dönemde Ege'de yaşanan gerginliği değerlendirdi.

Son aylarda Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kışkırtıcı ve hiçbir fayda sağlamayan eylemlerine tanık olunduğunu belirten Altun, bunun çeşitli şekillerde daha önceden gördükleri bir film olduğunu ifade etti.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde makul olmayan iddialarda bulunarak ya da uluslararası platformlarda Türkiye aleyhinde propaganda yapmak veya baskı uygulamak suretiyle tansiyonu belirli aralıklarla yükselttiğini aktaran Altun, "Komşumuzdaki bazı politikacıların, dikkatleri stratejik başarısızlıklarından uzaklaştırmak ve ülke içinde siyasi destek kazanmak amacıyla Türkiye'yi kolay bir hedef olarak kullanmak gibi kötü bir alışkanlıkları var. Komşumuz ve NATO müttefikimize bir kez daha bu taktiklerin daha fazla stratejik başarısızlığa mahkum olduğunu hatırlatıyoruz. Ege Denizi'nde sürekli gerginlik yaratmanın kimseye faydası yoktur. Bu gerginliğin bedeli, kışkırtan taraf için her seferinde daha da artmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik sorumsuz politikalarının Yunanistan'ın pervasız davranışıyla yakından ilintili olduğunu anlatan Altun, Türk toplumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yok sayılarak Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne dahil etmenin ve Türkiye'yi Doğu Akdeniz'in dışında tutması için Yunanistan'ı teşvik etmenin, Avrupa başkentlerinin kalıcı çözümler bulmak yerine çözülmesi zor sorunlar yaratmasının bir örneği olduğunu ifade etti. Altun, "Kıbrıs'ı AB üyesi olarak kabul etmek suretiyle feci bir stratejik hataya imza atan Avrupa başkentleri, Türkiye'yi dışlamakla kalmayıp Kıbrıslı Türklerin haklarını da göz ardı edecek finansal açıdan uygulanabilir olmayan enerji projelerini teşvik etmiştir. Buna elbette izin vermeyecektik fakat görünüşe göre Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar kararlılığımızı test etmek zorunda kaldılar. Bizim gerginliği azaltmayı ve stratejik bir diyaloğa katılmayı kabul etmemize rağmen Yunan tarafı yine bu istişarelerle zaman kaybetmeyi başarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milli çıkarlarını korumaya kararlı olmakla beraber, her zaman yapıcı ve diyaloğa açık olduğunu vurguladı.

Ukrayna'da savaş başladığında, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de aralarında bulunduğu birçok Avrupalı liderin Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve ülkenin bölgedeki kritik önemini vurguladığını hatırlatan Altun, şöyle devam etti:

"Komşumuzun bazı Batılı ülkelerden alarak benimsediği bir başka kötü alışkanlık da şudur, bölgede bir kriz çıktığında Türkiye'nin jeopolitik öneminin farkına varmak, fakat krizin emareleri ortadan kalktığında bunu görmezden gelmek. Bu yanlış hesaplar ve stratejik dar görüşlülük, Türkiye ile ilişkilerine hakim olan bir konudur. Yunan liderler de son yıllarda aynı modeli izlemişlerdir. Bununla beraber, Türkiye'nin stratejik önemi konusunda hafıza kaybı yaşayan diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye ve Yunanistan'ın hem kara hem de deniz sınırlarını paylaştığını Atina'daki muhataplarımıza hatırlatmak zorundayız. Yan yana yaşamaya devam edeceğiz ve ikili ilişkilerimizin bozulması bölgemizde sorun çıkarmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu gerçeğe rağmen, Sayın Miçotakis, Ukrayna savaşının başlamasından sonra Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından yanlış bir yol izlemeye başlamıştır. Kendisi Washington ziyareti sırasında Amerikan Kongresi'ni Türk ulusal çıkarlarına ve Türkiye'nin ABD ile olan bağlarına saldırmak ve kulis yapmak için bir platform olarak kullanmaya kalkmıştır. Üçüncü bir ülkenin yasama organında komşu bir ülke hakkında fikir beyan etmesinin acemilik olmasına rağmen, Miçotakis'in söylemi, tarihinin en önemli zamanlarından birinde NATO içinde gereksiz sürtüşmeler yaratmıştır. Yunanistan'ın uygunsuz davranışlarının yanı sıra, Türkiye aleyhinde yürüttüğü çabaları, Transatlantik ittifakının geleceğine ve bölgemizdeki güvenliğe önem verenler için kabul edilemez olmalıdır."

Yunanistan'ın kendi ulusal çıkarlarını geliştirmek için Türkiye, ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkları kullanmaya çalışmanın öngörüden uzak bir politika olduğuna dikkati çeken Altun, bunun uzun vadede bölgedeki Yunan çıkarlarına ya da barışa hizmet etmeyeceğini söyledi.

"Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı sorumsuzca sergilediği sayısız eylemlere rağmen Türkiye, diplomasiye ve diyalog yoluyla bulunan çözümlere bağlı kalmaya devam etmektedir." ifadelerini kullanan Altun, bedeli ne olursa olsun Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunacağını söyledi.

Yunan politikacılar ile bazı Batılı liderlerin, Türkiye aleyhine propaganda yapmanın uzun vadede kimseye fayda sağlamayacağını kabul etmesi gerektiğini belirten Altun, iç siyasi destekteki kısa vadeli pürüzlerin geçici olduğunu ve pek çok Avrupa liderinin bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçmişteki ilişkilerinden bildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliğinde, diplomasiye ve siyasi çözümlere kuvvetle inandıklarını, ülkenin temel ulusal güvenlik çıkarlarını korumaktan taviz vermediklerini vurgulayan Altun, Türk toplumunun tıpkı Yunan toplumunun geniş kesimleri gibi bu bölgede barış ve uyum içinde yaşamak istediğini kaydetti.

Altun, Türkiye ile Yunanistan'ın kültürleri, gelenekleri ve toplumlar arasındaki ortaklıkların, farklılıklardan daha çok olduğuna dikkati çekerek Avrupa kıtası, Karadeniz ve Orta Doğu'nun yapısal değişimler ve güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, dünyanın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in başka bir çatışma bölgesine dönüşmesine ihtiyacı olmadığını vurguladı. Fahrettin Altun, "Yunanistan'da soğukkanlılığın galip gelmesini ve Yunan politikacıların bölgede kalıcı barışı sağlamak için Türkiye ile birlikte çalışmaya karar vermesini umuyoruz. Aksini yapmak onlar için büyük bir stratejik başarısızlık olur. Ayrıca Batılı liderleri de gereksiz gerilimler yaratarak Yunanistan'ı Türkiye ile zıt düşmeye teşvik eden eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#Fahrettin Altun #Yunanistan
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