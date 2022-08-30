KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldiğini duyurdu.

Mesajda, "Zafer günümüzde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu misafir ediyoruz. Bizi ortadan kaldırmaya teşebbüs edenlerin hayallerini 1922’de de 1974’te de yıktık, birlikte yok ettik. Günümüz kutlu olsun!" ifadeleri yer aldı.