KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nu kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Dış Politika 12.01.2022, 17:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1,5 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.
Kaynak: AA
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