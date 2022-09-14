Kenya Büyükelçisi'nden Erdoğan'a güven mektubu
Kenya Büyükelçisi Boiyo, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Dış Politika 14.09.2022, 15:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Boiyo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Boiyo, ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
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