Kalın: 'Türkiye, Ukrayna savaşında acıların dinmesi için diplomasi yürütüyor'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından günlerdir sürmekte olan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Türkiye'nin 7/24 diplomasi yürüttüğünü vurgulayarak ''Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor. Netice alacağımıza inanıyoruz'' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı aracılığıyla Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulundu.
Savaşın sona ermesi için Türkiye'nin 7/24 diplomasi yürüttüğünün altını çizen Kalın, şunları söyledi:
"Bugün Almanya Şansölyesini misafir ediyoruz. Bu yoğun trafik başka konuklar ve temaslarla devam edecek. Türkiye, Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor. Netice alacağımıza inanıyoruz.''
Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği devam ediyor. Bugün Almanya Şansölyesini misafir ediyoruz. Bu yoğun trafik başka konuklar ve temaslarla devam edecek.
Türkiye Ukrayna savaşının sona ermesi ve acıların dinmesi için 7/24 diplomasi yürütüyor. Netice alacağımıza inanıyoruz.
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