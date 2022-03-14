Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Kalıcı ateşkesin tesisi konusundaki çabalarımızı yılmadan sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Avrupa güvenliğine yönelik önlemleri alırken diğer yandan çözüme dönük diplomatik çabaların hızlandırılmasında mutabık kaldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ile ticaret hacmiyle ilgili, "Almanya ile 2020'de 38 milyar dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz 2021'de 41 milyar doları aştı. Bu rakamı 50 milyar dolara taşımakta kararlıyız." dedi.