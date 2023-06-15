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Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 8 saat süren kabine toplantısından sonra kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Dış Politika 15.06.2023, 00:17
Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 8 saat süren kabine toplantısı sona erdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

8,5 saat süren bir Kabine Toplantısı oldu. Tüm bakan arkadaşlarım hazırlıklarını etraflıca anlatma imkanı buldular. Dışişleri Bakanım hariç. Dışişleri Bakanımı da ayrıca dinleyeceğim. Hizmet davamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 28 Mayıs seçiminin üzerinden 10 gün geçmeden yürütmedeki kadroları belirledik. Yeni yönetim anlayışının avantajlarını bir kez daha tecrübe ettik. 3 ay süren Seçim belirsizliğin geride bırakılması çok önemli bir başarıdır. Ülkemizin 3 Kasım 2002'de elde ettiği siyasi istikrar artık kurumsallaşmıştır.

"TÜRKİYE'YE VAKİT KAYBETTİREN NE VARSA ARTIK TARİH OLMUŞTUR"

Siyaset rayına girmediği için ülkenin de toparlanamadığı eski günler tamamen geride kaldı. Seçim gecesi sonuçların belli olmasıyla Türkiye'yi kimin yöneteceği sorusu da kesinleşmiştir. Türkiye'ye vakit kaybettiren ne varsa artık tarih olmuştur. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Projelerimizi daha kısa sürede hayata geçireceğiz. Vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetleri daha çok artıracağız. Terör örgütleriyle daha kararlı mücadele edeceğiz. Türkiye'nin hak ve hukukunu küresel planda daha güçlü savunacağız. Demokrasi, hak ve özgürlükler alanındaki reformlara daha sıkı sahip çıkacağız. Siyasette güven ve istikrar her alanda başarının anahtarıdır. Türkiye, 2002 öncesinde her ikisinin faturasını çok ağır ödemiştir. Biz 2002'den itibaren güven ve istikrarı tahkime eden hamleler yaptık. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile bu kazanımları kalıcı hale getirdik. Yıllarca hak etmedikleri gücü kullananlar da her fırsatta yeni sistem duyduğu rahatsızlığı ortaya koyuyorlar. Millet son sözünü söylemiştir.. Muhalefetin de hakikatleri görmesini ve kabullenmesini temenni ediyoruz.

"MİLLETE HÜRMET DUYMAYANLARIN TÜRKİYE YÜZYILI'NDA YERİ YOKTUR"

Siyaset kurumun asli görevi seçmenin sesine kulak vermektir. Bunun da ilk işareti milletin takdirini baş tacı edip samimi eleştiriyle hatadan dönmektir. Ancak 28 Mayıs'tan beri yapılan açıklamaların ümitlerimizi kırdığını ifade etmek istiyorum. Son 1 aydır oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. AK Parti'nin kırsal olaylarıyla seçimi kazandığını ifade edecek kadar sefil hale geldiler. Siz mi bu millete bu şekilde hakaret ediyorsunuz? Bu millet de size en güzel cevabı sandıkta veriyor. 14 Mayıs'ın hıncını depremzedelerimizden çıkarmışlardı. 28 Mayıs'ı da kırsaldakilerden çıkarıyorlar. Vatandaşı 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin hiçbir izahı yoktur. 6 oktan biri güya halkçılık olan bir siyasi partinin genel başkandan gelmesi ayrı bir skandaldır. Ülke, dünya değişiyor ama bunların millete bakış açısı asla değişmiyor. Millete hürmet duymayanların Türkiye Yüzyılı'nda yeri yoktur. Muhalefetin millete saygı duymayı artık öğrenmesi kanaatindeyiz.

ENGELLİ VE YAŞLILARA BAYRAM MÜJDESİ

Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Temmuz ayı engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor ve 1 milyon 400 bin kardeşimizi Kurban Bayramı öncesinde sevindiriyoruz. Toplam 19 milyar lira ödeme gerçekleştireceğiz.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarına başladı. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. Memur maaş artış oranlarıyla ilgili Meclis sürecini yakında başlatıyoruz. Grubumuzun meclise sunacağı konulardan ilki bu olacaktır. Milletimizin refahını arttıracağız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey hükümet programımızı hazırlamak üzere görevlendirdik. 12. Kalkınma programımızdan, orta vadeli ve yıllık programlara kadar yol haritamızı milletimizle paylaşacağız.

"TÜRK DÜNYASI İLE BAĞLARIMIZI PERÇİNLEYECEK PROJELERİMİZİ DEVREYE ALACAĞIZ"

İçe kapanık bir ülkeyi oyun bozan, oyun kuran bir güç haline getirdik. Sahada ve masada güçlü Türkiye idealimiz gerçeğe dönüşmüştür. Son seçimlerin Afrika'dan Asya'ya dünyanın dört bir yanından takip edilmesi bunun çok net ifadesidir. Bizimle gönül bağı olanlar geleceklerini bizimle görüyor. Göreve başlama törenimize iştirak eden devletlerin sayısı ile buna şahit olduk. Sayın Tatar ile görüşmelerimizde Kıbrıs davasına olan güçlü desteğimizi bir kez daha ifade ettik. Anavatan ile yavruvatan arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesi için her türlü adımı atacağız.  Daha sonra Bakü'ye geçtik. Ne zaman Azerbaycan'ın başı dara düşse ilk koşan biz olduk. Biz de ne vakit ihtiyacımız olsa Azerbaycanlı kardeşlerimizi yanımızda bulduk. Depremde aracının üstüne varını yoğunu sarıp yollara düşen o yüce gönüllü insanları şükranla yaad edeceğiz. Aliyev ile yaptığımız görüşmelerde ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmayı ortak hedef olarak belirledik. Ermenistan ile devam eden normalleşme sürecine olan destediğimizi vurguladık. 30 yıllık işgalin ardından bugün Karabağ'da gururla dalgalanan Azerbaycan bayrağını kardeşliğimizin sembolü olarak görüyoruz. Türk dünyası ile bağlarımızı perçinleyecek projelerimizi devreye alacağız.

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