İsveç'teki iğrenç provokasyonla ilgili suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, PKK destekçilerinin İsveç'teki provokasyonları için suç duyurusunda bulundu.
Dış Politika 13.01.2023, 12:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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