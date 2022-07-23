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İsveç'in Geçici Maslahatgüzarı Dışişlerine çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı, Göteborg'daki terör propagandası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dış Politika 23.07.2022, 18:18
İsveç'in Geçici Maslahatgüzarı Dışişlerine çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsveç’in Göteborg şehrinde terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 21 Temmuz'da gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve Stockholm'de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklar, "Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve üçlü muhtırada kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentilerimiz vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

Kaynak: AA
#İsveç #geçici maslahatgüzar #dışişleri bakanlığı
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