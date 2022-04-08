İstanbul'da kritik zirve!
Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları üçlü toplantıda İstanbul'da görüşecek.
Dış Politika 08.04.2022, 11:20 08.04.2022, 11:27
İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak.
Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda, Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
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