İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian oldu
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı görevini yürüten Irit Lillian ülkesinin Ankara'daki yeni büyükelçisi oldu.
Dış Politika 19.09.2022, 16:47
İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, “Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bu ve diğer atamaların “hükümetin onayına bağlı olduğu” vurgulandı.
Türkiye ile İsrail 17 Ağustos’ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.
Kaynak: AA
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