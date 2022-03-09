İsrail Cumhurbaşkanı resmi törenle karşılandı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye ziyareti gündemin önemli başlıkları arasında yer alırken, Herzog'un Türkiye'ye geldiği uçaktaki mesajlar dikkatlerden kaçmadı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyarette bulunmak üzere eşi Michal Herzog ile birlikte Ankara'ya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Herzog, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Herzog, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Herzog, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Herzog, deftere şunları yazdı:

"Büyük vizyoner Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedileştiren bu tarihi mekanı ziyaret etmek farklı bir ayrıcalık.

Bu büyük liderin ilerleme ve barış mirasının bilgeliğini takip ederek ve cesurca iş birliği yolunu seçerek milletlerimiz, inançlarımız, bölgemiz ve dünya için daha güvenli ve daha istikrarlı bir dünya vaadinden elde edilecek birçok gerçeği içtenlikle karşılayalım."

BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ

Herzog’un uçağı üzerinde Türkçe “Barış” ve “İş birliği” ifadeleri yer aldı.

"TÜRKİYE İLE HER KONUDA ANLAŞAMIYORUZ"

Ziyareti öncesi İsrailli basın mensuplarına konuşan Herzog "Türkiye ile her konuda anlaşamıyoruz, ilişkimiz inişli çıkışlı ancak ilişkilerimizi ölçülü ve dikkatli bir şekilde yeniden inşa etmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE BAĞLAR BÖLGESEL BİR ÇIKARDIR"

Türkiye'ye hareketi öncesi sosyal medya hesabından da ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Herzog, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine şimdi eşim Michal ile Türkiye'yi ziyaret etmek üzere uçuyoruz, göreve başladığımdan beri kurduğumuz diyaloğun devamı. Türkiye ile köprüler ve bağlar İsrail ve bölgesel bir çıkardır. Umarım bu ziyaret Türkiye ve İsrail arasında daha derin bir diyaloga yol açar." ifadelerine yer verdi.