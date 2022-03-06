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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, eşi Michal Herzog ile birlikte 9-10 Mart'ta Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Dış Politika 06.03.2022, 01:00
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart'ta gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınmasının yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre de Herzog, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, eşi Michal Herzog ile birlikte Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyecek.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreni ile karşılanacak Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ofisleri koordinasyonunda düzenlendiği belirtilen ziyaret sırasında iki lider, "İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli ikili konuları" görüşecek.

Ziyaret kapsamında Herzog, İstanbul'da Musevi cemaati mensuplarıyla da buluşacak.

İsrail Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Herzog göreve başladığında seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etmek için onu aradığına işaret edildi. Söz konusu görüşmenin, "İsrail ile Türkiye arasında son yıllarda süren kopukluğun ardından, yeniden bir diyaloğun başlamasına yol açan bir görüşme olduğuna" dikkat çekildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

Türkiye-İsrail ilişkileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'ta Ukrayna'ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un mart ayının ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmişti.

Erdoğan, "Bu ziyaretle beraber ikili ilişkilerimizi, geleceğe yönelik çok daha fazla bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayreti içinde olacağız." demişti.

Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da geçen ay Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan mevkidaşı Herzog'a teşekkür etmişti.

Kaynak: AA
#İsrail #Herzog
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