Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Abdullahiyan ile Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, farklı alanlarda eş güdüm ve iş birliğini nasıl geliştirebileceklerini de konuştuklarını aktardı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki karşılıklı ziyaretlerde aksama olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Ankara ile Tahran arasındaki karşılıklı ziyaretlere ivme kazandırmak istediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının yedincisinin düzenlenmesi için ev sahipliği sırasının İran'da olduğunu ve söz konusu toplantının tarihi üzerinde çalıştıklarını ve gelecek ayda bunu gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye ile İran arasındaki ikili ticaret hacminde ciddi bir düşüş yaşandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Ama geçen sene yüzde 62,5 bir artış oldu. Bu sene ilk dört aya baktığımızda bu artış devam ediyor. Yani bu düşüş artık tersine döndü." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke liderlerinin Ankara ile Tahran arasındaki ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefi koyduğunu ancak bunun çok gerisinde olunduğunu aktararak, "O nedenle daha fazla gayret sarf edip ticaret hacmimizi daha da artırmamız lazım. Ticaret hacmimizi ileriye doğru taşıyabilmek için elimizdeki mekanizmaları da iyi kullanmamız lazım. Bu amaçla 29. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantımızı kısa süre içerisinde gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. " diye konuştu.

"İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk"

İran'a yönelik yaptırımlara da değinen Çavuşoğlu, "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduk ve bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Umuyoruz ki nükleer anlaşmanın yeniden işler hale getirilmesi için tüm taraflar gerekli adımları atarlar. Anlaşma sağlandığı takdirde bunun bölgemiz ve ikili ekonomik ilişkilerimiz için olumlu yansımaları olacaktır ve ticaretimizi istediğimiz hedeflere götürmek konusunda çok katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Terörle mücadele konusunda Türkiye ile İran arasındaki iş birliği konusuna değinen Çavuşoğlu, "İki komşu olarak terörle mücadele iş birliğimiz önemli. Ve güvenlik iş birliği gibi bu konuları da bugün gözden geçirdik. Somut beklentilerimizi de paylaştık. Bu konuda birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor, çünkü terör hepimizin ortak düşmanı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki savaş, Irak ve Afganistan'daki durum, Suriye ve Yemen dahil bölgesel konuları da ele aldıklarını kaydetti.

"Yemen'de uzatılan ateşkesin bir an önce kalıcı olmasını istiyoruz"

Yemen'deki ateşkese ilişkin değerlendirmesinde Çavuşoğlu, "Yemen'de uzatılan ateşkesin bir an önce kalıcı olmasını istiyoruz ve tek çözümün de siyasi çözüm olduğunu söylüyoruz." dedi.

Filistin ve Kudüs'ün ortak davaları olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunun hiçbir zaman değişmeyeceğini her koşulda dile getirdiklerini, Filistin ve Kudüs davasının savunulması için iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Astana Toplantısında heyetlerin bir araya geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Bugün Cenevre'deki Anayasa Komisyonu toplantıları ve diğer süreçler devam ediyorsa bu Astana Formatı sayesinde olmuştur. Bu anlamda iş birliğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü mekanizmasının bulunduğunu, Dışişleri Bakanlığı düzeyindeki toplantıya ev sahipliği yapma sırasının İran'da olduğunu ve bu sene içinde üçlü görüşmeyi gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Türkiye ile İran'ın çevre konusunda birlikte çalışması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, iki ülke uzmanlarının bir araya geleceğini aktardı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin İran ile köklü ve tarihi ilişkilere sahip olduğunu ve bu ilişkileri her alanda geliştirme konusunda kararlı ve her iki ülkenin yararına olacak şekilde geliştirme konusunda mutabık olduklarını sözlerine ekledi.