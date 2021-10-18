'İnsanlığın kaderi İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamaz'
Angola Meclisi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz." şeklinde konuştu.
Dış Politika 18.10.2021, 17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşının galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz." dedi.
Erdoğan, şöyle konuştu:
"Afrika halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Son dönemde bu hazımsızlığın nüksettiğine şahit oluyoruz. Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz."
Kaynak: AA
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